Предварительное заседание по новому иску "Финвижн холдингс" назначили на 1 июля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области назначил на 1 июля предварительное заседание по новому иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров и дополнительного выпуска акций. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Предварительное судебное заседание по иску общества с ограниченной ответственностью международная компания "Финвижн холдингс" к публичному акционерному обществу "Восточный экспресс банк" о признании недействительными решений совета директоров и дополнительного выпуска акций назначено в Арбитражном суде Амурской области на 1 июля", - сказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что исковое заявление от "Финвижн холдингс" к банку "Восточный поступило в Арбитражный суд Амурской области накануне, с требованием о признании недействительными решения совета директоров, а также дополнительного выпуска 500 млрд акций банка.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, одновременно с этим иском было представлено заявление об обеспечении иска в виде запрета органом управления коллегиальному исполнительному органу, председателю правления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение обыкновенных именных бездокументарных акций, а также раскрывать информацию о цене размещения дополнительных акций и утверждать отчет об итогах дополнительного выпуска акций банка. Суд посчитал возможным применить обеспечительные меры, поскольку они связаны с предметом спора и их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Ранее сообщалось, что 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.