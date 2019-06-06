Чубайс: развитие ВИЭ в России до 2024 года потребует свыше 800 млрд рублей инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций, необходимых для развития возобновляемой энергетики в России в диапазоне до 2024 года, превышает 800 млрд рублей, отрасль постепенно становится конкурентоспособной. Об этом в ходе панельной сессии "Бизнес-диалог Россия - Финляндия" Петербургского международного экономического форума заявил президент Ассоциации развития возобновляемой энергетики, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Мы видим, что размер инвестиций, которые возобновляемая энергетика в России востребует в диапазоне 2024 года, превышает гигантскую цифру 800 млрд рублей. Это колоссальный потенциал, масштаб влияния приближается к 0,5% годового роста. В этом смысле не знаю, станет ли Россия мировым лидером в этой сфере, но, что мы точно понимаем, что мы не только создаем российский кластер возобновляемой энергетики с нашими партнерами, но мы выходим и на экспорт", - сказал Чубайс.

Он добавил, что отрасль постепенно становится все популярнее и конкурентоспособнее.

"В июне идет конкурс с участием российской ветроэнергетики. По данным на вчерашний день объем заявок от участников превысил объем предложения в восемь раз. Уже на сегодня это означает, что российская возобновляемая энергетика стала высококонкурентным сектором, в котором последовательно снижаются цены", - добавил Чубайс.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.