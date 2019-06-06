Проект модернизации Васильевской птицефабрики в Пензе оценили в 1 млрд рублей

ТАСС, 6 июня. Инвестиции в модернизацию Васильевской птицефабрики (входит в группу "Черкизово") в Пензенской области оцениваются в размере 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Пензенской области по итогам рабочей встречи главы региона Ивана Белозерцева и генерального директора Группы "Черкизово" Сергея Михайлова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Стороны рассмотрели возможность реализации проектов по развитию птицеводства в Пензенской области. Речь идет о модернизации производства Васильевской птицефабрики, в частности, о замене двух устаревших линий убоя на восемь и шесть тысяч голов в час убойного завода, на современную [линию] - мощностью 13 тыс. голов в час. Инвестиции в проект могут составить порядка 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Группа "Черкизово" реализует в Пензенской области проект по созданию свиноводческих площадок. В 2018 году компания вложила в него 2 млрд рублей, инвестиции в 2019 году оцениваются в размере 1,8 млрд руб.

Группа "Черкизово" является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство региона. За 10 лет компания вложила 10 млрд рублей в развитие растениеводства, кормопроизводства, птицеводства, свиноводства и переработки мяса. Помимо свинокомплексов, в число активов группы в регионе входят также птицефабрика "Васильевская", Пензенский мясоптицекомбинат и Михайловский комбикормовый завод.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.