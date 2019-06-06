"Газпром нефть" и "ИКС Холдинг" займутся созданием цифровых продуктов для предприятий ТЭК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "ИКС Холдинг" заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия, которое обеспечит вывод на рынок технологических продуктов для цифровой трансформации нефтегазовой отрасли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинг". Компании подписали документ на полях Петербургского международного экономического форума.

Со стороны "ИКС Холдинга" участником совместного предприятия станет компания Nexign. Другие IT-подразделения холдинга также примут участие в проекте своей технологической экспертизой и обеспечат комплексную поддержку новых разработок и сопровождение их внедрения в бизнес-процессы предприятий.

Закрытие сделки запланировано до конца 2019 года. Новая компания будет ориентирована не только на российские, но и на зарубежные рынки. Совместное предприятие будет создано на паритетных началах. Целевая численность компании может достичь 600 специалистов в области IT и инженерного профиля.

Компании будут сотрудничать для решения отраслевых задач с применением современных систем искусственного интеллекта и продвинутых алгоритмов обработки данных для поддержки управленческих решений. В частности, "Газпром нефть" и "ИКС Холдинг" нацелены на развитие новых экосистем взаимодействия с B2B клиентами и партнерами, программных комплексов для оценки инвестиционных решений в активы, а также универсальных сервисов автоматизации логистики.

"Наше партнерство с "Газпром нефтью" имеет глобальную цель по цифровой трансформации целой индустрии, разработке и внедрению эффективных решений, которые будут способствовать оптимизации производства и сокращению издержек", - приводит пресс-служба слова главы "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.

"Вместе с новыми партнерами мы будем совместно разрабатывать масштабируемые для всей отрасли актуальные цифровые решения. Совместное предприятие обеспечит коммерциализацию технологических ценностей, создаваемых нашими специалистами на основе собственной уникальной экспертизы в области цифровой трансформации крупных промышленных активов", - отметил директор дирекции по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.