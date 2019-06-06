Около 60 велостанций построят в Нижнем Новгороде в рамках соглашения с ВТБ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проект по созданию системы велопроката в Нижегородской области планируется реализовать в рамках соглашения правительства региона и ВТБ в течение пяти лет. Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщили журналистами в пресс-службе правительства региона.

"По условиям соглашения стороны рассматривают возможность установки на территории Нижнего Новгорода до 60 велостанций и порядка 600 велосипедов в перспективе пяти лет", - указано в сообщении.

По словам Печатникова, ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта "Велобайк" в регионах. "Уверен, что полученный банком опыт позволит с легкостью запустить похожий сервис и на нижегородской площадке уже в следующем году", - цитирует Печатникова пресс-служба правительства региона.

Глеб Никитин отметил, что "велосипед на прокат сможет взять любой желающий и вернуть на любую из имеющихся в городе станций". "Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта", - цитирует пресс-служба Никитина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.