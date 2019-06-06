Липецкая область безвозмездно получит 68,5% акций ОЭЗ "Липецк"

ЛИПЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. АО "Особые экономические зоны" безвозмездно передаст Липецкой области 68,5% акций уставного капитала ОЭЗ "Липецк" общей стоимостью более 8,8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба липецкого областного совета депутатов.

До передачи акций область владела 31,5% уставного капитала региональной экономической зоны. Теперь регион становится единственным акционером ОЭЗ "Липецк", имея в собственности 100% акций ОЭЗ.

"С передачей акций наш регион получает прямой контроль над ОЭЗ "Липецк" и, соответственно, все полномочия по ее управлению. А это работа с инвесторами, как действующими, так и с потенциальными, создание инфраструктуры для новых предприятий", - отметил председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин, чьи слова приводятся в сообщении.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создана в 2005 году, в числе ее резидентов компании из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. Резиденты построили 24 завода, вложив порядка 60 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций - 195 млрд рублей. В ОЭЗ создано 4,1 тыс. рабочих мест.