Завод по выпуску оборудования для очистных сооружений построят в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Завод по производству оборудования для канализационно-очистных сооружений (КОС) с общим объемом инвестиций в 200 млн рублей построят в Крыму к 2029 году, соглашение было подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил в эфире телекомпании "Крым-24" гендиректор Корпорации развития Крыма Наиль Габбасов.

"Соглашение по производству оборудования для канализационно-очистных сооружений подписала заместитель председателя Совета министров - министр финансов Ирина Кивико и представитель инвестора", - сообщил Габбасов. Он добавил, что подписаны соглашения о строительстве мебельной фабрики и предприятия по производству алюминиевого профиля.

В пресс-службе Корпорации развития Крыма ТАСС уточнили, что оборудование для КОС позволит очищать бытовые и нефтесодержащие сточные воды до показателей, позволяющих их сбрасывать непосредственно в водоемы. Предприятие планируется разместить в Симферопольском районе. Срок реализации проекта - 10 лет. Планируемые инвестиции - 200 млн рублей.

Еще одно соглашение касается строительства в Симферополе производства по изготовлению около 10 тыс. кв. м алюминиевых фасадных, оконно-дверных, раздвижных и интерьерных конструкций, ворот и рольставен. Инвестор планирует вложить в создание производства 150 млн рублей, реализовав проект за пять лет.

Мебельную фабрику планируют построить в Симферопольском районе. На участке, площадью 1 га, планируется возвести производственные и складские помещения для организации производства мебели и мебельных полуфабрикатов: фасадов для шкафов купе (до 20 тыс. единиц в год), шкафов-купе до 10 тыс. единиц в год. Инвестор вложит в создание производства около 100 млн рублей. Запустить производство планируется в течение пяти-шести лет.

Интерес к Крыму

Интерес к возможности поставок строительных материалов в Крым, по словам Кивико, проявили бизнесмены из КНР, посетив стенд региона на ПМЭФ.

"Крымский стенд вызвал интерес у иностранных инвесторов... Подходили [представители] делегации из Китая. Они очень внимательно следят темпами роста у нас в строительстве... готовы поставлять [строительные] материалы, трубы. Спрашивают, как это можно сделать", - сообщила она в прямом эфире телеканала "Крым-24".

Кивико также не исключила, что помимо планируемых соглашений, которые планирует заключить власти республики, возможны новые договоры в рамках ПМЭФ. "Интереса много. Я думаю, что будут дополнительные контракты помимо тех, что мы планировали", - считает она.

Ранее в пресс-службе Корпорации развития республики ТАСС сообщили, что на выставочном стенде Крыма на площадке ПМЭФ-2019 представлены достижения в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а также инвестиционный потенциал региона. Всего около 30 проектов в строительной, транспортной, социальной и других отраслях, как реализованными, так и реализуемыми.

К подписанию на ПМЭФ специалисты Корпорации подготовили четыре соглашения в промышленной отрасли, сфере ЖКХ, а также в промышленно-логистической сфере. Суть и предполагаемый объем инвестиций пока не разглашается.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.