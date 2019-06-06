Совместная компания Alibaba, РФПИ, Mail.ru и "Мегафона". Какой она будет и что изменит

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и "Мегафон" объявили о стратегическом партнерстве еще в сентябре 2018 года, а 5 июня 2019 года они подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия (СП) "AliExpress Россия". Чуть ранее сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а документы стороны подписали в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Условия сделки
У СП "AliExpress Россия" будут акции двух видов — экономические права (доля в уставном капитале) и голосующие. На момент закрытия сделки основным владельцем СП станет Alibaba Group — она получит 55,7% экономических прав, у "Мегафона" будет 24,3%, у Mail.ru Group — 15%, а у РФПИ — 5%.
В голосующих акциях ситуация сложится по-другому: Alibaba Group — 49,9%, "Мегафон" — 30,2%, Mail.ru Group — 18,7%, а РФПИ — 1,2%. То есть контрольный пакет акций останется в руках российских партнеров.
Управлять компанией будут сразу два генеральных содиректора: одного назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru. По данным российских СМИ, китайская сторона, скорее всего, предложит Лю Вэя — нынешнего главу AliExpress в России. А в совет директоров войдут представители всех четырех компаний.
Что может измениться через год
Если РФПИ воспользуется полученным опционом (правом) на выкуп части акций у Alibaba за $194 млн, то доли могут измениться:
- Alibaba Group — 47,8% экономических прав, 47,6% голосующих;
- "Мегафон" — 24,3% уставного капитала и 26,4% голосов;
- Mail.ru Group — 15% и 16,3% соответственно;
- РФПИ — 12,9% и 9,6%. Кроме того, фонд может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП "AliExpress Россия" у "Мегафона".
Инвестиции
- Alibaba Group вложит в СП $100 млн и российский бизнес AliExpress, в который входят одноименный интернет-магазин и площадка Tmall.
- "Мегафон" в обмен на 24,3%-ную долю в СП "AliExpress Россия" продаст Alibaba свою экономическую долю (9,97% акций) в Mail.ru Group.
- Mail.ru Group инвестирует $182 млн и внесет свой интернет-магазин Pandao.
- РФПИ вложит в совместное предприятие $100 млн.
Что еще нужно знать о сделке
- Акционеры СП "AliExpress Россия" обсуждают создание отдельной платежной системы, которая будет обслуживать компанию.
"Наиболее важные технологии будут перенесены на территорию России либо окажутся под контролем российской стороны, как и передача данных. Главный успех переговоров: мы договорились, что это предприятие будет отдельной самостоятельной компанией, а не филиалом одной из сторон. Мы также обсуждаем создание СП по приему платежей, которое будет обслуживать "AliExpress Россия", — рассказал глава Mail.ru Group Борис Добродеев в интервью изданию "Коммерсантъ".
- В феврале 2019 года AliExpress начал интеграцию с соцсетью "ВКонтакте" (входит в Mail.ru Group).
После ее окончания пользователи получат доступ ко всему ассортименту и AliExpress, и Tmall. Покупки можно будет сделать через специальное приложение на платформе VK Apps, а оплачивать их — с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.
Эксперты AliExpress тогда отметили, что благодаря интеграции с "ВКонтакте" активная аудитория маркетплейса может за год вырасти вдвое.
- В декабре 2018 года совладелец холдинга USM Алишер Усманов заявлял, что заработать СП может уже в 2019 году.
Тогда оставалось решить вопросы технологической безопасности российских ресурсов и использования технологий компании Alibaba в России. USM контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон", а также является совладельцем Mail.ru Group.
- Изначально совместное предприятие с Alibaba собирался организовывать Сбербанк.
Но в итоге переговоры ни к чему не привели. Как объяснил позднее глава российского банка Герман Греф, ни в каких вариантах партнерства Сбербанк не получил бы контроль над технологией — она бы не принадлежала российскому лицу, а на это они пойти не могли. И банк стал развивать онлайн-ретейл вместе с "Яндекс.Маркетом" — на его базе работает маркетплейс "Беру".
- По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), еще в 2017 году на Китай приходился 91% посылок из 290 млн трансграничных отправлений, прибывших в Россию.
А основным поставщиком закономерно стал AliExpress. На этой площадке в России ежегодно закупается около 20 млн пользователей. Показатели Tmall пока ниже, но и его выручка стремительно растет, рассказывал ранее Лю Вэй.
Мнение экспертов и участников рынка
В сентябре 2018 года, когда о создании СП только объявили, в пресс-службе "Яндекс.Маркета" отмечали, что это еще один важный этап становления рынка электронной коммерции. "Сейчас рынок e-commerce в России занимает 4%, когда в развитых странах 10–15%. Мы уверены, что здоровая конкуренция придаст ускорение развитию этого направления в России", — уточняли в компании. Но она также надеялась, что "новое СП <…> будет строить экосистему, доступ к ресурсам которой, например, к рекламным возможностям социальных сетей, будет у всех игроков рынка".
Сооснователь и CEO Lamoda Флориан Янсен тогда же видел большие перспективы для роста рынка электронной коммерции в России. "Рост рынка с приходом новых больших игроков станет еще одним фактором развития логистической инфраструктуры во всей России. Так что мы думаем, что от роста конкуренции выиграют все, в том числе российская экономика", — заявлял он.
Это не первый случай крупного участия китайского бизнеса на российском рынке, так что эту сделку можно расценивать как еще один шаг по углублению сотрудничества России и Китая, считает портфельный управляющий инвестиционной компании QBF Денис Иконников. По его мнению, явного "конфликта" между СП "AliExpress Россия" и СП Сбербанка и "Яндекса" ожидать не стоит, хотя бы потому что первая компания специализируется именно на китайских товарах, а вторая привлекает отечественных продавцов. А фондовый рынок сделку, скорее всего, и не заметит — так как "Мегафон" буквально с 3 июня приостановил торги на Московской бирже, а для Alibaba это все-таки недостаточно крупная сделка, чтобы отразиться на котировках.
Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что усиление конкуренции всегда благоприятно влияет на рынок. Тем более российский рынок — растущий, а значит, места на нем хватит всем. Он также уточнил, что по итогам 2018 года объем рынка e-commerce в России достиг 1,66 трлн рублей — это примерно 5,3% от общего объема розницы.
Кроме того, эксперты уверены, что участие в сделке Mail.ru и использование площадок компании позволит создать новую форму онлайн-торговли в России.