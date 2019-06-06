Совместная компания Alibaba, РФПИ, Mail.ru и "Мегафона". Какой она будет и что изменит

Акционеры СП "AliExpress Россия" обсуждают создание отдельной платежной системы, которая будет обслуживать компанию.

"Наиболее важные технологии будут перенесены на территорию России либо окажутся под контролем российской стороны, как и передача данных. Главный успех переговоров: мы договорились, что это предприятие будет отдельной самостоятельной компанией, а не филиалом одной из сторон. Мы также обсуждаем создание СП по приему платежей, которое будет обслуживать "AliExpress Россия", — рассказал глава Mail.ru Group Борис Добродеев в интервью изданию "Коммерсантъ".

В феврале 2019 года AliExpress начал интеграцию с соцсетью "ВКонтакте" (входит в Mail.ru Group).

После ее окончания пользователи получат доступ ко всему ассортименту и AliExpress, и Tmall. Покупки можно будет сделать через специальное приложение на платформе VK Apps, а оплачивать их — с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.

Эксперты AliExpress тогда отметили, что благодаря интеграции с "ВКонтакте" активная аудитория маркетплейса может за год вырасти вдвое.

В декабре 2018 года совладелец холдинга USM Алишер Усманов заявлял, что заработать СП может уже в 2019 году.

Тогда оставалось решить вопросы технологической безопасности российских ресурсов и использования технологий компании Alibaba в России. USM контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон", а также является совладельцем Mail.ru Group.

Изначально совместное предприятие с Alibaba собирался организовывать Сбербанк.

Но в итоге переговоры ни к чему не привели. Как объяснил позднее глава российского банка Герман Греф, ни в каких вариантах партнерства Сбербанк не получил бы контроль над технологией — она бы не принадлежала российскому лицу, а на это они пойти не могли. И банк стал развивать онлайн-ретейл вместе с "Яндекс.Маркетом" — на его базе работает маркетплейс "Беру".

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), еще в 2017 году на Китай приходился 91% посылок из 290 млн трансграничных отправлений, прибывших в Россию.

А основным поставщиком закономерно стал AliExpress. На этой площадке в России ежегодно закупается около 20 млн пользователей. Показатели Tmall пока ниже, но и его выручка стремительно растет, рассказывал ранее Лю Вэй.