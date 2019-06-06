"ИКС Холдинг" создаст инновационные инфраструктурные продукты для "Мегафона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Разработчик систем хранения данных Yadro (входит в многопрофильную ИТ структуру "ИКС Холдинг"), "Мегафон" и Dell Technologies на Петербургском международном экономическом форуме объявили о технологическом партнерстве при создании инфраструктурных продуктов для цифровой платформы "Мегафона". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинг".

"Мегафон" в рамках стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России намеревается расширять свое стратегическое партнерство с "ИКС Холдингом". В рамках сотрудничества Yadro и "Мегафон" планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. Yadro выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии "Мегафона" при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

"Партнерство с Dell Technologies, лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов "Мегафона" и Yadro", - приводит пресс-служба слова главы "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.

"Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе "Мегафон" планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями Yadro и Dell Technologies продукты своим клиентам", - рассказал генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам", - сказал вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.