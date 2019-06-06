Путин отметил активизацию сотрудничества РФ и Болгарии почти по всем направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил активизацию российско-болгарского сотрудничества почти по всем направлениям. Об этом он заявил на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов, начала вновь работать межправкомиссия, - констатировал российский лидер. - Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользовавшиеся до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям".

Глава российского государства подчеркнул, что отношения двух стран постепенно восстанавливаются, о чем свидетельствует хоть и небольшой, но все-таки рост товарооборота: за первый квартал 2019 года он увеличился на 2,8%. "В целом по абсолютным цифрам мы могли бы добиться, конечно, гораздо большего", - заметил он.

Путин выразил надежду, что пребывание Радева на ПМЭФ будет интересным и полезным.