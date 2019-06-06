В Калининградской области внедрят региональный кадровый стандарт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение о внедрении в Калининградской области регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, руководитель Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов и губернатор Антон Алиханов, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Целью кадрового стандарта является определение минимально необходимого набора принципов и инструментов для обеспечения потребности экономики региона в высококвалифицированных кадрах", - говорится в сообщении.

"Новый проект открывает перспективы для трансформации экономики и промышленности региона, пересмотра программ среднего и высшего профессионального образования, цифр контрольного приема, а главное - взаимодействия работодателей и потенциальных работников", - сказал Алиханов, отметив, что Калининградская область является активным участником всех проектов WorldSkills Russia и АСИ.

По оценке Чупшевой, "внедрение кадрового стандарта в Калининградской области запустит систему трансформации профессионального образования и позволит сформировать свою уникальную модель кадрового обеспечения экономики до 2035 года".

Опыт реализации проектов ранней профориентации, тиражирования лучших образовательных практик, подготовки мастеров - инструментов WorldSkills, которые помогают эффективно сформировать кадровый потенциал региона, перенастроить систему подготовки кадров так, чтобы приоритетные для экономики региона отрасли не испытывали дефицита в настоящих профессионалах, намерены использовать при реализации проекта, отметил Уразов.

По информации пресс-службы правительства, в настоящее время в Калининградской области открыты три специализированных центра компетенций (СЦК) WorldSkills - "Ландшафтный дизайн", "Геодезия" и "Ремонт и техническое обслуживание автомобилей", где кроме студентов обучаются и повышают квалификацию сотрудники профильных предприятий. Скоро начнет работу СЦК по ветеринарии, началась подготовка к прохождению аккредитации центра по дошкольному образованию.

Кроме того, 5% выпускников среднего профессионального образования в этом году сдавали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills.