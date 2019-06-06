Банкротство компании "Чувашавтотранс" не вызовет коллапса пассажирских перевозок в Чувашии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии не ожидают ухудшения ситуации с пассажирскими перевозками в республике в связи с банкротством предприятия "Чувашавтотранс", которое обслуживало в общей сложности более 200 городских, пригородных, междугородных и межрегиональных маршрутов. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Арбитражный суд Чувашии ввел процедуру конкурсного производства на предприятии "Чувашавтотранс". С февраля 2018 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, по результатам анализа финансового состояния предприятия выяснилось, что оно не может осуществлять платежи за горюче-смазочные материалы, газовое топливо, автозапчасти, коммунальные платежи.

"Чувашавтотранс" [находится] в процедуре конкурсного производства. Но пассажиров мы перевозили и перевозим. Есть [проблемы] в отдельных территориях с межмуниципальными перевозками, но в целом по перевозке пассажиров нет больших вопросов, по городу общественный транспорт ездит, пришли предприниматели с новыми комфортабельными автобусами", - сказал Игнатьев.

Он сообщил, что в ближайшее время будет погашено две трети задолженности перед сотрудниками предприятия. "На 1 июня долг по зарплате на уровне 90 млн рублей, мы поменяем очередность [выплат в рамках конкурсного производства] и единовременно выплатим 60 млн рублей [сотрудникам]", - сказал Игнатьев, уточнив, что у компании достаточно активов, чтобы выплатить все долги по зарплате.

По словам главы республики, проблемы на предприятии возникли из-за неэффективной работы менеджмента. "Раньше это государственное предприятие ежегодно получало субсидии - сотни миллионов рублей. На наши предложения по наведению порядка, учету пассажиров [руководство] реагировало не совсем ответственно", - сказал Игнатьев.

Предприятие "Чувашавтотранс" обслуживало 231 городской и пригородный маршрут, два междугородных и 23 межрегиональных маршрута. Ранее сообщалось, что в 2016 году выручка "Чувашавтотранса" снизилась на 5,6% по сравнению с 2015 годом, количество перевезенных пассажиров с 2012 по 2015 год уменьшилось на 22%. Власти республики заявляли, что причиной тяжелого финансового положения предприятия стала неэффективная работа: несмотря на проблемы с выплатой зарплаты, прежнее руководство находило средства для аренды транспорта и водителей у частных компаний и расплачивалась с ними своевременно, в том числе с использованием авансовых платежей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.