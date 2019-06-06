Собянин: интеллектуальная транспортная система позволила улучшить трафик в Москве на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Работа интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая включает несколько десятков тысяч светофоров, камер телеобзора, метеостанций и дорожных табло отображения информации, позволила улучшить трафик на московских трассах на 15%. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Интеллектуальная транспортная система, которая основана на искусственном интеллекте, больших данных, огромном количестве информационных потоков, - дорогая штучка. Миллиарды рублей потрачены на ее создание и функционирование. Но она дает 15% улучшения трафика в городе. Представим себе, что мы такую же задачу поставили себе за счет увеличения физической инфраструктуры, например, строительство дорог, развязок, то нам бы потребовалось около триллиона рублей и перекопать весь город", - сказал он.

По словам Собянина, сегодня городские власти подходят комплексно к улучшению транспортной обстановки в городе. "Мы <...> работаем во всех направлениях одновременно. Все, что в нашем меню, мы одновременно используем: изменение подвижного транспортного состава, строительство метро, железных дорог, автомобильных дорог и интеллектуальная транспортная система. По своей эффективности это самые высокие вложения, беспрецедентные", - сказал мэр.

О системе

Разработка ИТС в Москве началась в 2012 году, в нее было вложено около 18 млрд рублей, в систему входят несколько десятков тысяч различных объектов - 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. детекторов транспорта, 2,7 тыс. камер телеобзора, 48 метеостанций, дорожные табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.

Интеллектуальная транспортная система позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, движение на дорогах, позволяет регулировать транспортные потоки и менять режим светофоров в зависимости от загруженности дорог. С помощью системы ГЛОНАСС отображается информация о перемещении автомобилей, а также есть вся информация о проводимых дорожных работах. Кроме того, система координирует работу различных служб города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.