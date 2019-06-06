В "Роснефти" считают высказывание Сечина о ситуации с "Русалом" непротиворечивым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Высказывание главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США с помощью санкций фактически получила контроль над "Русалом" и некоторыми отраслями российской металлургии, не содержит противоречий. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Здесь нет никакого противоречия. Пресс-секретарь президента РФ [Дмитрий Песков] констатировал, что РФ сохраняет механизмы контроля за деятельностью стратегических отраслей. На самом деле, действительно, все компании, работающие в России, подчинены российскому регулятору и действующему российскому законодательству. Это совершенно очевидно. Речь шла о том, что с помощью санкционных механизмов администрация США взяла под управление активы компании "Русал", что также является фактом, что, собственно, и было целью всей этой операции", - сказал Леонтьев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, комментируя слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что США с помощью санкций против "Русала" фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии, отметил, что российское государство имеет правовые инструменты для сохранения необходимого контроля над стратегическими отраслями экономики страны.

"Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти несколько дней [в период Петербургского международного экономического форума] делают очень много заявлений по актуальным темам. Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений", - сказал Песков.

Он при этом подчеркнул, что "в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики".

Ранее в четверг глава "Роснефти" высказал мнение, что в результате нескольких санкционных итераций администрация США получила фактический контроль над компанией "Русал" и, "следовательно, алюминиевой промышленностью РФ, а с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой, и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов".

Санкции против "Русала"

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ".

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.