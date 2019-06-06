Минпромторг и Российская венчурная компания создадут фонд поддержки проектов в медицине

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Министерство промышленности и торговли РФ намерены создать венчурный фонд для финансирования перспективных высокотехнологичных разработок в области медицинской, в том числе фармацевтической промышленности России. Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг подписали первый замглавы министерства Сергей Цыб и гендиректор РВК Александр Повалко.

"Среди приоритетных сегментов для инвестирования - создание новых лекарственных препаратов и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты", - цитирует пресс-служба замминистра.

Ожидается, что фонд будет поддерживать, в том числе проекты на ранних стадиях (фаза I, II клинических испытаний для лекарственных препаратов). В течение ближайших трех лет общий объем фонда достигнет 4,5 млрд рублей, срок его деятельности составит 10 лет с возможностью последующего продления.

"Современная медицина уже давно стала одной из самых высокотехнологических отраслей российской и глобальной экономики. Новый фонд позволит нам нарастить число перспективных проектов в этой сфере. При проведении открытого отбора мы будем уделять особое внимание опыту и компетенциям управляющей компании. Ее задача - соблюсти баланс между достижением цели инновационного развития фармотрасли и обеспечением доходности инвестиций", - считает Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, один из институтов развития венчурной отрасли России. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит РФ. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.