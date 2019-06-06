Yadro создаст инфраструктурные продукты для "Мегафона" на базе технологий Intel

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Разработчик систем хранения данных Yadro (входит в многопрофильную ИТ структуру "ИКС Холдинг"), "Мегафон" и корпорация Intel в ходе Петербургского международного экономического форума объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инновационные инфраструктурные продукты для цифровой платформы "Мегафона". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинг".

Компании намерены выстраивать долгосрочное партнерство для продвижения своих деловых и технологических интересов. В рамках реализации стратегии цифровой трансформации для создания крупнейшей цифровой экосистемы в России "Мегафон" совместно с компанией Yardo и на основе технологий Intel планирует разрабатывать и предоставлять своим B2B клиентам новые инфраструктурные продукты, доступ к которым будет организован посредством цифровой платформы "Мегафона".

Компания Yardo спроектирует и разработает инновационную инфраструктуру продуктов, а также обеспечит создание производственных мощностей для массового производства продуктов для "Мегафона".

Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создания решений для современных центров обработки данных с использованием своих компонентов. Начало работы над проектом запланировано на третий квартал 2019 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.