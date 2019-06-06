Сбербанк и "Акрон" договорились о стратегическом сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сбербанк России и "Акрон" заключили в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает, в том числе, финансирование банком новых и существующих проектов компании, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Со стороны Сбербанка соглашение подписал заместитель председателя правления Анатолий Попов, от группы "Акрон" - председатель совета директоров Александр Попов.

Соглашение предусматривает развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и "Акроном", в том числе - предоставление банковского обслуживания, финансирование Сбербанком новых и существующих проектов компании и развитие взаимодействия с компаниями экосистемы банка.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае.

Основной бенефициар компании - Вячеслав Кантор, который контролирует 88,3% "Акрона". В распоряжении Национального расчетного депозитария находятся 9,43% акций. Акции и глобальные депозитарные расписки компании обращаются на Московской и Лондонской биржах.