Мурманские власти и "Опора России" подписали соглашение о поддержке малого бизнеса

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и объединение предпринимателей "Опора России" в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одним из важных направлений совместной работы станет решение проблемы северного удорожания, которая не позволяет предпринимателям арктических регионов эффективно конкурировать с бизнесом более южных областей.

"С подписанием этого соглашения мы сможем использовать авторитет "Опоры России" для защиты бизнеса в арктических условиях", - сказал на церемонии подписания врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

По данным пресс-службы, соглашение предусматривает формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечение доступа предпринимателей к информационным, консультационным, маркетинговым, финансово-кредитным и другим ресурсам. Это должно, в том числе, максимально нивелировать дополнительную нагрузку на бизнес на Севере, связанную с повышенными транспортными расходами и социальными обязательствами - в частности, предусмотренными законом дополнительными отпусками работников, рассчитывают в облправительстве.

Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, главная задача совместной работы - сделать так, чтобы вести бизнес в Мурманской области было выгодно. "Это регион с серьезным экспортным потенциалом, который необходимо развивать, и мы готовы оказать властям области всестороннюю поддержку в развитии МСП", - заверил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.