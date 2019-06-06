"Газпром нефть" начала первые экспортные поставки нефтепродуктов за рубли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала первые поставки нефтепродуктов за рубли в Армению, в ближайшее время будет использовать рубль для взаиморасчетов во всех странах ЕАЭС. Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли", - сообщил он.

По его словам, "Газпром нефть" имеет возможность в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро за проданную нефть. "Наши контракты позволяют в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро часть, поставок считается соответственно за эти валюты", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.