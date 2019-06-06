Единое информационное пространство в сфере исследований и инноваций появится в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководство Ленинградской области и Роспатент подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающем создание единого информационного пространства в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Ленинградской области появится единое инфопространство в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Федеральной службой по интеллектуальной собственности подписали губернатор Александр Дрозденко и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Договор, подписанный на площадке Петербургского международного экономического форума, подразумевает создание экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности в Ленинградской области. Также документ предусматривает проведение образовательных конференций, семинаров, выставок, посвященных охране интеллектуальной собственности и внедрению в работу результатов научно-технической деятельности.

"Ленинградскую область можно смело назвать регионом, открытым для высоких технологий, современных разработок и инноваций. Поэтому мы особенно заинтересованы в поддержке областных изобретателей, создании самых благоприятных условий для их работы и защиты их прав на интеллектуальную собственность", - приводится пресс-службой комментарий губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

Работу по организации совета возглавит гендиректор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.