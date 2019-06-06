Программу погодного регулирования теплопотребления начнут в Мурманской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области начали разработку программы погодного регулирования теплопотребления, которая позволит экономить ресурсы и снизить расходы за коммунальные платежи. Об этом сообщил в четверг, выступая на секции "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация" в рамках Петербургского международного экономического форума, врио губернатора Андрей Чибис.

"Сейчас готовим программу по погодному регулированию в многоквартирных домах, чтобы помочь людям экономить", - сказал Чибис. Он отметил, что вопрос стоимости тепла в регионе - один из самых острых. Как ранее сообщали власти, 80% теплопредприятий области работают на дорогом мазуте. При этом, по словам Чибиса, происходят большие потери тепла.

В регионе уже был реализован пилотный энергосервисный контракт, направленный на экономию теплоэнергии, и сейчас его необходимо тиражировать. Речь в том числе о системах регулирования подачи тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. По словам Чибиса, подобные проекты даже не требуют дополнительных бюджетных инвестиций, поскольку окупаются за счет экономия тепла. "Мы должно предложить собственникам актуализировать потребление тепла в домах, сэкономив при этом", - сказал он.

Еще одним шагом снижения расходов на тепло Чибис назвал переход на другие виды топлива за счет реконструкции и строительства новых котельных. Для этого, по его мнению, эффективны методы государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений. Сейчас в регионе уже реализуются три таких проекта.

Условием успешного сотрудничества при этом должны быть в том числе обязательства властей в части тарифного регулирования. "Нужны условия четкие, тарифы зафиксировать на длительный период. Даже текущая нормативная база позволяет эффективно делать это", - отметил Чибис.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.