Козак: госзакупки продукции "Группы ГАЗ" будут осуществляться на конкурсной основе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Госзакупки продукции "Группы ГАЗ" будут осуществляться на конкурсной основе, но компания может получить преференции в той степени, в какой ее затронули санкции США, сообщил в эфире телеканала НТВ вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы никому в ручном режиме меры государственной поддержки средствами налогоплательщиков не предоставляем. Даже "ГАЗу", который находится в трудном положении, потому что попал в санкционный список. Тем не менее, закупка его продукции для государственных муниципальных нужд будет осуществляться на конкурсной основе. Максимум, что может быть, мы это проговорили, им могут быть предоставлены преференции в той степени, в какой нахождение его в санкционном списке затрудняет его деятельность, но не больше", - сказал он.

По словам Козака, государство не выделяет средства на поддержку бизнеса через госзакупки, деньги выделяются на удовлетворение государственных нужд. "Мы работаем над тем, чтобы определить в какой степени может быть [определена преференция], ценовая ли преференция может быть предоставлена тем, кто попал в санкционный список", - отметил он.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что государство оказало "Группе ГАЗ" в 2018 году финансовую поддержку в размере 8 млрд рублей.

Санкции США и "Группа ГАЗ"

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После заявления Дерипаски "Группа ГАЗ" попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.