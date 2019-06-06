Пашинян отметил важность ЕАЭС для экономического роста Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для экономического роста страны.

"Наши экономические показатели во многом связаны с нашими отношениями в ЕАЭС и с доступом армянского бизнеса к российскому рынку. Это очень важно, я надеюсь, нам удастся прийти по некоторым вопросам к таким решениям, чтобы не ломать этот хороший темп", - сказал он в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пашиняна, двусторонние отношения развиваются планомерно. Между странами налажены стратегические и союзнические отношения. То же самое касается сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. "Хочу сказать, что в этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели - по итогам I квартала у нас 7,1% экономического роста, в апреле у нас показатель экономической активности - это 9,2%. Почему я об этом говорю? Потому что, очевидно, что это хорошие показатели не только для Армении, но и ЕАЭС", - добавил Пашинян.

Кроме того, армянский премьер выделил рост числа туристов, приезжающих в Армению из России в этом году. "Сейчас повсюду в Армении - в столице и туристических центрах - можно услышать русскую речь. И очень приятно, я всегда, когда встречаю [российских туристов], обязательно спрашиваю, интересуюсь, как они чувствуют [себя] в Армении", - заявил он, подчеркнув, что это вопрос не только экономики, но и двусторонних культурных и гуманитарных связей.