ОАК планирует начать поставку SSJ-100 в Таиланд в конце года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует начать поставку самолетов SSJ-100 в Таиланд в конце 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Да [планы по поставкам тайской авиакомпании сохраняются]. У нас самолеты в производстве. Контракт подписан, и мы самолеты по нему производим, - сказал он. - Первый самолет в этом году планируется поставить, а два - в следующем".

В конце февраля 2019 года "Гражданские самолеты Сухого" (входят в ОАК) подписали контракт с таиландской авиакомпанией Kom Airlines на поставку самолетов SSJ-100. Соглашение о намерениях на поставку самолетов между сторонами было заключено в конце 2018 года во время рабочей поездки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Таиланд.

Самолет SSJ-100 эксплуатируется ВВС Таиланда с середины 2016 года.