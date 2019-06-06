"Роснефть" готова рассмотреть проекты с Китаем по строительству мини-заводов СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Роснефть" готова рассмотреть реализацию проектов по строительству мини-заводов СПГ совместно с надежными китайскими партнерами, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон, выступая на II Российско-китайском энергетическом форуме.

"Мы считаем, что Китай станет рынком номер один для этого природного газа и углеводородных продуктов. Мы также призываем Китай к активному продвижению и маркетингу их возможностей по добыче и монетизации газа, таких как строительство мини-СПГ. "Роснефть" готова рассмотреть потенциальные варианты таких проектов с надежными китайскими партнерами", - сказал он.

Лирон отметил, что "Роснефть" прорабатывает с китайскими партнерами новые возможности совместной разработки месторождений, совместные проекты в нефтепереработке и нефтехимии, участие в шельфовых и судостроительных проектах.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.