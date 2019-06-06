ВЭБ.РФ, "Деловая Россия" и акселератор РХТУ будут развивать инновации в химической отрасли

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ", общероссийская общественная организация "Деловая Россия" и созданный на базе Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева акселератор ("Акселератор Менделеев", компания поддержки стартапов) договорились о сотрудничестве по внедрению технологий российских инновационных компаний химической отрасли в государственный сектор и крупный бизнес. Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в четверг пресс-служба оргкомитета Международного года Периодической таблицы химических элементов.

"Шестого июня в рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ.РФ, "Деловая Россия" и "Акселератор Менделеев" подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения в государственные корпорации и крупный бизнес решений инновационных компаний химико-технологического комплекса. В рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов стороны договорились о совместном отборе проектов инновационных компаний химико-технологического комплекса для оказания всесторонней поддержки. Речь идёт об оказании консультационных услуг, формировании профессиональных команд, структурировании проектов, а также о возможности привлечения финансирования для наиболее перспективных разработок", - говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель председателя государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Алексей Иванченко, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и Александр Масленников, генеральный директор компании "Акселератор Менделеев".

"Для нас как института развития важно рассматривать проекты с точки зрения экономических и социальных эффектов. Наше партнёрство с коллегами из "Деловой России" и "Акселератора Менделеев" позволит не только сформировать спрос на решения технологических компаний, масштабировать их бизнес, но и создавать в России комфортные условия для работы специалистов химико-технологического комплекса", - приводятся в сообщении слова Иванченко.

По мнению представителя акселератора Александра Масленникова, сотрудничество позволит инициировать новые инвестиционные проекты в области высокотехнологичной химии и обеспечить их масштабирование при участии ВЭБ.РФ.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Участники соглашения

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций.

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" - общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация объединяет более 3 тыс. бизнесменов. "Деловая Россия" представлена в 83 субъектах РФ и включает 48 комитетов.

"Акселератор Менделеев" создан на базе Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева при участии компаний химической отрасли и частных инвесторов. Работа компании направлена на развитие инновационных технологий, продуктов и решений в области химии нового поколения.