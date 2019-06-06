Группа компаний "Хевел" поставит солнечную электроэнергию омскому заводу AB InBev Efes

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" поставит омскому заводу пивоваренной корпорации AB InBev Efes электроэнергию солнечных электростанций с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения между сторонами.

"Группа компаний "Хевел" и AB InBev Efes, российское подразделение крупнейшего производителя пива в мире, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Документ предусматривает последующее заключение договора на поставку электроэнергии солнечных электростанций заводу AB InBev Efes в Омске с 1 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

AB InBev Efes планирует перейти на возобновляемую электроэнергию к 2025 году.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта, в настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент".

В структуру "Хевел" входят три подразделения: созданный в 2015 году завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург).

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.