Мордовия рассчитывает увеличить несырьевой экспорт на 20-25% к концу 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Республики Мордовия рассчитывают увеличить несырьевой экспорт на 20-25% к концу 2019 года за счет поставок высокотехнологичной продукции, сообщил ТАСС глава региона Владимир Волков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В четыре раза за пять лет мы увеличили экспорт. Президент поставил задачу роста несырьевого экспорта, у нас весь [экспорт] несырьевой - мы отправляем электронику, высокотехнологичную продукцию в 77 стран мира. Думаю, что процентов на 20-25% в этом году мы увеличим экспорт", - сказал Волков.

Он напомнил, что в 2018 году объем экспорта составил $275 млн, что на 28% превышает показатель 2017 года. "В республике создан экспортный центр, который помогает работать с Российским экспортным центром и получать преференции, [предусмотренные] предприятиям, которые развивают экспорт", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что рост экспорта обеспечивается за счет поставок железнодорожных вагонов АО "Рузхиммаш" - в Иран, Беларусь и Казахстан, фанеры ЗАО "Плайтерра" - в США, Литву, Германию, Австрию, кремниевых мультикристаллических пластин производства ООО "Хелиос-Ресурс" - в Китай, оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" - в Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и ряд других стран.

До 2024 года республика рассчитывает увеличить экспорт промышленной продукции - в 2 раза, экспорт продукции АПК - в 3,9 раза, а экспорта услуг - в 1,8 раза.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.