Эксперты: бизнесу стоит применить опыт сотрудничества с вузами на уровне школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российскому бизнесу стоит наладить работу со школами, используя полученный при сотрудничестве с вузами опыт, это позволит готовить наиболее подходящие для конкретных предприятий кадры. Такое мнение высказали представители бизнеса, образовательных и научных организаций РФ в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной интеграции науки, образования и бизнеса.

"Зачастую работодателю важно, умеет ли человек думать, анализировать, способен ли он работать в команде, нести ответственность. Важны его когнитивные навыки, способность и готовность к постоянным изменениям, к постоянному обучению. Но эти навыки формируются не в профессиональной школе, а в детском и юношеском возрасте, и мы должны более серьезно посмотреть на школу", - сказала, выступая на сессии, первый вице-президент АО "Газпромбанк" Наталья Третьяк.

Она отметила, что в России уже есть опыт участия бизнеса в формировании программ высшего образования. Но пока далеко не все представители бизнеса умеют и готовы работать со школами, а кроме того, для этого нет готовых механизмов. "Наверное, стоит подумать, как включить работодателей в процесс принятия федеральных стандартов, а бизнесу - как входить", - добавила Третьяк.

Между Цезарем и уткой

Декан экономического факультета Московского госуниверситета (МГУ) Александр Аузан уверен, что поколения нынешних студентов и школьников слишком сильно отличаются от более взрослых людей. При этом их особенности с большой вероятностью могут быть как достоинством, так и недостатком.

"Цифровизация - это не только выигрыш, но и проигрыш: приходит поколение мемового мышления. Они могут делать три дела одновременно: гуглить, общаться в сетях и якобы слушать наши лекции", - рассказал Аузан. По его словам, далеко не всегда такая многозадачность сочетается с качеством выполнения работы.

Он также согласен с тем, что необходимо "цифровое поколение повернуть, подхватить на уровне школы и вывести на новый уровень". А для этого необходимо организовать взаимодействие школ с университетами и компаниями, причем с теми, которые входят в число лучших вузов и предприятий России.

Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева указала, что предприятия могут выходить на школьников через такие проекты, как региональные центры, создаваемые по модели образовательного центра "Сириус" - на данный момент подписаны соглашения о создании 47 площадок в разных субъектах РФ.

Замминистра просвещения РФ Ирина Потехина отметила, что сейчас идет дискуссия о том, "как правильно учить". Но чтобы реализовать новый формат образования, нужно сформировать такие педагогические коллективы, которые смогут воплотить его в жизнь.

"Сейчас они [педагоги] имеют три вызова - "цифровые" дети, которых невозможно ничем удержать, родители, которые умеют только претензии предъявлять, а еще они чувствуют себя профессионально несостоятельными - их учили учить детей запоминать, ничему другому их не учили. [В РФ] 1,5 млн педагогов на 42 тыс. школ. Эти люди не знают, как учить "мягким" навыкам (комплекс неспециализированных умений, которые отвечают за успешное участие в рабочих процессах: умение работать в команде, общаться - прим. ТАСС), потому что их самих в педагогических вузах этому не учили. И если мы не посмотрим в сторону педагогов, то изменить мы ничего не сможем", - убеждена замминистра.

Знания для нестабильного мира

Эксперты отметили также востребованность фундаментального образования, которое, несмотря на технологические изменения, не теряет своей актуальности. "Мир быстро меняется, технологии меняются с огромной скоростью: раньше технологические революции происходили в течение одного-двух поколений, сейчас технологии спешат сменить друг друга в течение трех-пяти лет. И в этом плане профессиональные знания быстро теряют свою актуальность - девальвируются с огромной скоростью. И для работодателя более важны личные качества работника, его социальные навыки и фундаментальные знания", - уточнила Третьяк.

Генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина, объясняя необходимость фундаментального образования, привела в пример сферу программирования: тому, что хочет стать хорошим специалистом, необходимо знать множество математических дисциплин, даже если часть из них сейчас кажутся бесполезными. "Мы не знаем, что завтра будет, какая еще математическая дисциплина понадобится, чтобы быть хорошим IT-шником", - пояснила она.

Бунина рассказала, что, понимая необходимость хорошей базы, "Яндекс", как и многие другие компании, пошел на сотрудничество с вузами. Сначала речь шла о вечерних курсах и стажировках, когда студенты могли получить практические навыки в дополнение к тому, что изучали в вузе. Это позволяло "Яндексу" не доучивать молодых сотрудников, а получить в лице выпускника полностью готового к работе специалиста.

"Но в какой-то момент мы поняли, что интегрироваться надо сильнее - открыли в Высшей школе экономики факультет компьютерных наук. Там фундаментальное образование с первого курса: сильная математика, сильная теория программирования, теория машинного обучения... Надо иметь хотя бы пару курсов фундаментального образования, потому что они должны любить и уметь учиться. Я после двух курсов была уверена, что, если скажут, я пойду и научусь программировать, что я научусь готовить, что угодно освою, потому что я умею учиться - и это базовая вещь", - отметила руководитель "Яндекс" в России.

Вице-президент Российской академии наук Владимир Иванов высказал схожую позицию, отметив, что "образование - это уровень мышления". "Ситуация меняется очень быстро, и вопрос такой - либо человек сам осваивает новые технологии, либо надо строить систему дополнительного образования. Опыт 90-х показал, что лучше смогли адаптироваться люди, имеющие лучшую математическо-физическую подготовку - на примере банков хорошо видно. И думаю, чем лучшую мы сможем дать фундаментальную подготовку, тем будет проще [выпускникам]", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.