Контейнерный поезд запустят между Ульяновском и Китаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области подписали с логистической компанией из Китая соглашение о запуске регулярного контейнерного поезда между регионом и китайской провинцией Шаньдун, сообщила пресс-служба Корпорации развития региона.

"На Петербургском международном экономическом форуме главой региона Сергеем Морозовым достигнута договоренность с одним из ведущих логистических операторов Китая об организации регулярных контейнерных поездов по маршруту КНР (провинция Шаньдун) - Ульяновская область в рамках логистической составляющей особой экономической области (ОЭЗ) "Ульяновск" и межправительственного проекта "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на территории ОЭЗ "Ульяновск" построят логистический склад площадью 20 тыс. квадратных метров, а также контейнерный терминал с железнодорожной веткой, которая сможет принимать не менее двух составов единовременно. "Также планируется создать консолидационный центр российских товаров в Ульяновской области для экспорта в КНР. Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 1200 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области", - приводят в сообщении слова главы региона.

После реализации проекта контейнеры с грузом из Китая будут напрямую доставляться в Ульяновскую область и оттуда распределяться по другим регионам. Как сообщил руководитель ОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов, планируется запустить как минимум семь регулярных поездов в месяц.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.