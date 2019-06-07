РЭО и ВЭБ.РФ договорились совместно развивать пилотные проекты в сфере обращения с мусором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор и ВЭБ.РФ заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о совместном развитии проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Мы говорим сейчас о совместной работе с банком в пилотных регионах <…> в отношении первых проектов по инфраструктуре. <…> Заявок в настоящий момент больше 20, из них мы должны выбрать 20, которые мы объявим в июне. Следующим этапом у нас идут 80 проектов, которые мы также отбираем и будем реализовывать", - сказал он.

Буцаев выразил надежду, что ВЭБ.РФ применит правила институционного развития к этим проектам.

Он также рассказал о соглашении с властями Нижегородской области, подписанном в рамках ПМЭФ-2019. "Мы договорились о реализации ряда проектов, которые мы запускаем первыми, об участии в строительстве инфраструктуры с возможностью совместного финансирования и в иных инициативах, включая проекты по сбору тары. Это соглашение о намерениях, которое определило направления по развитию проектов, которые мы обсуждали", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород может стать одним из трех пилотных мегаполисов, где до конца 2019 года может быть создана сеть фандоматов - аппаратов, которые принимают использованную тару. Компания Unilever 6 июня сообщила о начале работы таких машин с июля в московских магазинах "Перекресток" и "Карусель". Идея установки фандоматов для увеличения объемов перерабатываемой упаковки в РФ и "оживления" института расширенной ответственности производителя обсуждается с начала 2019 года. За нее высказывались вице-премьер России Алексей Гордеев, представители Минпромторга, ретейлеры и некоторые региональные операторы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.