Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству DPA.

"Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу", - сказал политик. Кречмер, который в составе делегации ФРГ примет участие в работе ПМЭФ, указал на то, что санкции представляют собой большую проблему прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию.

Кречмер считает нормализацию отношений с РФ стратегической целью. "В этой связи мы должны делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию", - заметил он. По его словам, Россия принадлежит европейскому культурному пространству. "У нас многолетние отношения, нас также связывает энергетическое партнерство с надежными поставками сырья. Когда имеешь хорошие экономические отношения и находишься в постоянном обмене мнениями, то намного лучше решаются и существующие разногласия в политической сфере", - полагает премьер Саксонии. Он назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросе развития экономики и технологий.

Политик указал на то, что в восточногерманских землях другое восприятие России, нежели на западе ФРГ, что связано с добрыми отношениями, существовавшими между бывшими ГДР и СССР. Запад больше ориентирован на США, заметил он. "Конечно, он (запад ФРГ - прим. ТАСС) сейчас замечает, что слепого доверия к трансатлантической дружбе больше нет", - считает Кречмер.

Земельный премьер также подчеркнул, что диалог с РФ не исключает открытого обсуждения проблемных моментов в отношениях, в частности, конфликта на Украине.

"Северный поток - 2" нужно обязательно реализовать

Кречмер выступил за реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". "Моя позиция ясная - это важный проект, который непременно нужно реализовать", - сказал он.

"Если мы будем сообща использовать ресурсы, то это даст возможность избежать эскалации конфликтов. Аргумент, что Запад из-за "Северного потока - 2" впадает в зависимость, неверный. Об этом не может идти речь", - полагает премьер Саксонии.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.