СП: зарплаты медперсонала в 2018 году выросли за счет сокращений сотрудников

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Счетная палата считает, что Минздрав не в полной мере выполнил "майский указ" по зарплатам медицинским работникам. При этом зарплаты младшего медицинского персонала в 2018 году выросли формально из-за сокращения количества сотрудников, сообщили в пятницу в пресс-службе регулятора.

"Счетная палата предполагает, что отчасти указ выполняли формально - за счет сокращения младшего медицинского персонала. Из официальной статистики мы видим, что средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников. Так, численность младшего медицинского персонала сократилось на 137 тыс. человек за год, это больше 32% по России", - говорится в сообщении.

В понедельник Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году. В частности, в 50 из 85 субъектов РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

В Минздраве в свою очередь назвали данные Счетной палаты ошибкой при составлении отчета и заверили, что указ с погрешностью не выполнен только в 4 из 170 показателей по младшему медперсоналу с учетом 5% отклонения. Там также отметили, что отклонения в таких пределах считается выполнением.

Однако в Счетной палате сообщили, что, согласно указу, зарплату врачам и медработникам с высшим образованием требуется "довести до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе", а младшему - до 100%. "В 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону, она составила только 198% из 200% целевых. В 14 регионах средняя зарплата среднего медицинского персонала так и не сравнялась со средней по региону и составила только 97,6% из 100% целевых. С повышением зарплат [медсестер, санитаров и сестер-хозяек] не справились в 50 регионах, их средняя зарплата составила 90,4% от средней по региону, при плановом значении - 100%", - сказано в тексте со ссылкой на данные официальной статистики Росстата за январь-декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономразвития России.

Кроме того, в регуляторе отметили, что в нормативных актах нормы о допустимой погрешности в 5% нет. "Основные направления бюджетной политики на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов" действительно допускали, что если вы используете не фактические, а прогнозные размеры зарплат, то можете ошибаться в пределах 5%. Это была рекомендательная норма. Ее применение в сегодняшней ситуации необоснованно", - отмечается в документе.