В МЭА заявили, что США могут стать мировым лидером по экспорту СПГ к 2024 году

ТАСС, 7 июня. США в перспективе пяти лет могут обойти Катар, крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа (СПГ), следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) "Gas 2019".

"В отсутствие подтвержденных планов по инвестициям от Катара, крупнейшим экспортером СПГ к 2024 году могут стать США с поставками 113 млрд куб. м в год", - отмечает МЭА.

Совокупно мощности по сжижению природного газа в США, Австралии и России обеспечат к этому времени 90% роста мирового экспорта СПГ.

При этом крупнейшим импортером СПГ к 2024 году станет Китай. Еще раньше, к 2022 году, он же станет и ведущим потребителем трубопроводного газа. Импорт газа по трубе в Китай удвоится к 2024 году до 100 млрд куб. м благодаря поставкам из России и Средней Азии, тогда как импорт СПГ достигнет 109 млрд куб м.

Крупнейшим экспортером трубопроводного газа в Китай останется Туркмения с поставками более 45 млрд куб. м в год, тогда как Россия будет поставлять к 2024 году 35 млрд куб. м в год.

Европа

Дефицит газа в Европе будет увеличиваться на фоне снижения местной добычи, отмечают в МЭА.

"Постепенное прекращение добычи на месторождении Гронинген, а также падение производства в Северном море создаст дополнительный спрос на 50 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что он будет покрыт за счет как трубопроводного, так и сжиженного газа как из традиционных, так и новых источников", - говорится в отчете.

Мир

По итогам 2018 года глобальный спрос на газ вырос на рекордные с 2010 года 4,6% - до 3,9 трлн куб. м, однако к 2024 году темпы роста спроса замедлятся до 1,6% в год на фоне снижения темпов роста мировой экономики.

Через пять лет спрос должен превысить 4,3 трлн куб. м, прогнозируют в МЭА. Наиболее высокие темпы роста спроса будут наблюдаться в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона - на 4% в год. Самые низкие темпы ожидаются в Европе - на 0,1% в год.