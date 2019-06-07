Сбербанк за январь - май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - май 2019 года увеличилась на 12,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 369,1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

При этом прибыль за май 2019 года в годовом выражении выросла на 13,6%, до 75,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход Сбербанка за пять месяцев увеличился относительно января - мая прошлого года на 0,6% и составил 514 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка вырос на 8,5%, до 178,1 млрд рублей.

Активы Сбербанка по итогам мая остались на уровне 27,5 трлн рублей. Портфель кредитов юридическим лицам за прошедший месяц сократился на 0,5% к уровню апреля и составил 12,86 трлн руб., розничных кредитов - увеличился на 1,3%, до 6,6 трлн рублей.