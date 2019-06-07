Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в РФ снизился

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - мае 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до $82,68 млрд. Такую статистику в пятницу приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в мае текущего года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 9,2% к апрелю и составил $16,87 млрд, отмечается в сообщении ведомства.

Импорт химической продукции в мае увеличился на 10,3% по сравнению с апрелем и составил $3,37 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 10,6% (до $1,91 млрд), текстильных изделий и обуви - на 4,4% (до $815,5 млн). В то же время ввоз машиностроительной продукции сократился на 11,3% и составил $8,34 млрд, добавили в ФТС.