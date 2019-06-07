Черноморский банк торговли и развития может заняться реконструкцией морских портов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Черноморский банк торговли и развития ведет переговоры об участии в проектах по строительству дорог в обход крупных городов и реконструкции морских портов России в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом ТАСС рассказал президент банка Дмитрий Панкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Новые проекты в России - в основном это проекты в сфере ГЧП. По дорожным проектам мы ведем переговоры с субъектами Федерации, есть проекты по реконструкции морских портов. Пока это еще в процессе и есть конфиденциальные соглашения", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в России банк также считает приоритетной тему коммунального хозяйства, мусора и водоснабжения. Кроме того, он заинтересован в реализации в стране проектов в сфере возобновляемой энергетики, имея соответствующий опыт в Турции, Греции, на Украине и в Болгарии.

Черноморский банк торговли и развития был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 году. Членами банка являются 11 стран, в том числе Россия. Штаб-квартира организации расположена в греческих Салониках.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.