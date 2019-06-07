"Ъ": десятки пилотов лишились летных свидетельств из-за проблем с дипломами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Десятки выпускников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), обучавшихся по специальности "пилот", лишились летных свидетельств из-за проблем с дипломами ВУЗа. У университета, в частности, отсутствовала необходимая для обучения документация, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

По информации издания, Генпрокуратура РФ в ходе проверки прошлогодней авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" установила, что ЮУрГУ не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. При этом у второго пилота разбившегося рейса "Саратовских авиалиний" был диплом данного университета.

"Прокурорами были установлены еще 64 пилота, окончивших ЮУрГУ. Материалы в их отношении надзорный орган направил в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов", - пишет "Коммерсантъ".

Лишившиеся свидетельств летчики пытались оспорить действия Росавиации в судах, однако их иски были отклонены, добавляет издание.

В ЮУрГУ газете не стали комментировать ситуацию, а в Росавиации на запрос "Коммерсанта" не ответили.

Источник в Минтрансе рассказал изданию, что вернуть свидетельства пилотам или выдать новые в данной ситуации не позволяет закон. "Сейчас обсуждается предложение о том, чтобы дать им возможность экстерном сдавать экзамены в сертифицированных вузах, однако при этом все равно придется "перелетывать", проходя соответствующую практику", - пояснил собеседник в ведомстве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года потерпел крушение в Подмосковье вскоре после взлета. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.