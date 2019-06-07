В Ленинградской области начал работать завод компании "ЕвроХим" по производству аммиака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новый завод по производству аммиака компании "ЕвроХим" в городе Кингисепп Ленинградской области введен в эксплуатацию в пятницу на ПМЭФ-2019. Завод, расположенный примерно в 130 км от Санкт-Петербурга, запустили в режиме видеосвязи, в символическом повороте вентиля участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано и губернатор области Александр Дрозденко.

Специнвестконтракт о строительстве завода подписали в рамках ПМЭФ-2016. Объем инвестиций в проект превысил $1 млрд, мощность завода составит 1 млн аммиака в год. Основным подрядчиком открываемого производства стала итальянская компания Maire Tecnimont.

"Три года назад в присутствии министра промышленности мы с губернатором Ленинградской области подписывали первое соглашение о спецвестконтрактах. Прошло три года, и один из этих специальных инвестиционных контрактов реализован в конкретном заводе", - сказал Иванов.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что "подобное государственно-частное партнерство приносит результаты в виде востребованной на мировом рынке продукции - аммиака, новых высокотехнологичных рабочих мест, а также дополнительные налоговые поступления сначала в региональный бюджет Ленинградской области, а с 2025 года и в федеральный бюджет, таковы были условия СПИКа".

Иванов отметил также, что новый завод - абсолютно бессточный, у него нет промышленных стоков воды, и расположенный рядом завод "ЕвроХима" "Фосфорит" будет поставлять на новое предприятие три четверти своих стоков. "В результате состояние реки Луги и всего Финского залива, а соответственно, и Балтийского моря улучшится, это конкретный вклад в улучшение экологического состояния Северо-Запада", - сказал он.

В областном правительстве отмечают, что инновационные производственные мощности позволят увеличить объемы переработки природного газа в России и откроют новые возможности для экспорта продукции.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.