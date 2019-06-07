Завод по выращиванию лосося построят в подмосковной Кашире к 2024 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья, компании "Аква Групп" и "УК "Кашира-Парк" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве завода по выращиванию атлантического лосося в особой экономической зоне "Кашира". Завод планируют построить к 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

"На данный момент ведется предпроектная работа, завершение которой планируется в начале 2020 года. Проект должен быть реализован к 2024 году. Мощность предприятия составит 5 тыс. т морского лосося в год", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест со средней зарплатой 40 тыс. рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.