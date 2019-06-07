Строительство третьей очереди тепличного комплекса в Подмосковье завершат в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Луховицкие овощи" планирует вложить в проект по строительству третьей очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в Подмосковье около 4,5 млрд рублей, соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО "Технологии Тепличного Роста" Сергей Рукин.

Кроме третьей очереди тепличного комплекса также в рамках соглашения планируется создание селекционно-семеноводческого центра.

Предполагаемый объем инвестиций в производство третьей очереди тепличного комплекса площадью 15,04 га составит порядка 4,5 млрд рублей. Производственная мощность комплекса после ввода в эксплуатацию третьей очереди - 14 тыс. т огурцов и 15 млн штук салата в год. На комплексе создадут 220 рабочих мест со средней заработной платой на уровне 35 тыс. рублей. Завершить реализацию проекта планируется в четвертом квартале 2020 года.

Холдинг "Технологии Тепличного Роста" - это один из лидеров рынка выращиваемых на защищенном грунте овощей в России. В холдинг входит тепличный комплекс ООО "Луховицкие овощи", в которых выращивание свежих экологически чистых овощей возможно круглый год.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.