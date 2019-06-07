Лукашенко назвал нефтяную отрасль Белоруссии фактором стабильности экономики страны

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что эффективная работа нефтяной отрасли является серьезным фактором стабильности белорусской экономики. Об этом он сказал в пятницу на совещании по вопросам модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

"Говорить о том, что суверенитет и независимость Беларуси напрямую зависят от нефтеперерабатывающих заводов, нельзя. Однако эффективная работа этих предприятий - один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Нет экономики - нет государства".

Лукашенко напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года. "Это было инициировано вами - специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли", - отметил он. По словам президента, примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей "Нафтана" и Мозырского НПЗ.

"При назначении мы предметно и досконально изучили все аспекты стабильной работы отрасли, определили направления, задачи и сроки, - сказал президент. - Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации, эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе". По словам Лукашенко, все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у него для завершения модернизации, было поддержано на 100%. "Это говорит о важности той работы, которую мы проводим", - добавил он.

Отрасль белорусской нефтепереработки представлена двумя крупнейшими предприятиями - "Нафтан", на 100% принадлежащем государству, и Мозырским нефтеперерабатывающим заводом, 42,58% акций которого находится в собственности российской нефтегазовой компании "Славнефть".

Продажа нефтепродуктов

Лукашенко потребовал усилить работу по продажам местных нефтепродуктов на зарубежные рынки.

"Продукт [нефтепродукты] качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом, - сказал он. - Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим, в частности нефтепродукты".

Он рассказал, что ранее, находясь с визитом на Украине, поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские нефтепродукты, оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Белоруссии.

Лукашенко также указал на то, что добыча нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны. "Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн тонн, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - отметил Лукашенко.