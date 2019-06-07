Глава Роскомнадзора рассказал, что у него есть заблокированное приложение Telegram

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него есть мессенджер Telegram, который ведомство блокирует на территории России, но он им не пользуется.

"У меня есть Telegram. Безусловно, есть многие мессенджеры, мы следим за всеми каналами распространяемой информации, в том числе и пиратскими. Нет, я там не переписываюсь", - рассказал он журналистам в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в интервью ТАСС он не исключил принятия кардинальных меры блокировки в отношении мессенджера Telegram в будущем.

Блокировка мессенджера

Летом 2017 года ФСБ запросила у компании Telegram Messenger LLP (Великобритания) ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда погибли 15 и пострадали 103 человека.