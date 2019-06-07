Глава Роскомнадзора рассказал, что у него есть заблокированное приложение Telegram

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него есть мессенджер Telegram, который ведомство блокирует на территории России, но он им не пользуется.
"У меня есть Telegram. Безусловно, есть многие мессенджеры, мы следим за всеми каналами распространяемой информации, в том числе и пиратскими. Нет, я там не переписываюсь", - рассказал он журналистам в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее в интервью ТАСС он не исключил принятия кардинальных меры блокировки в отношении мессенджера Telegram в будущем.
Блокировка мессенджера
Летом 2017 года ФСБ запросила у компании Telegram Messenger LLP (Великобритания) ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда погибли 15 и пострадали 103 человека.
Telegram обязан был предоставить ключи шифрования согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года.
Telegram ключи не предоставил, в декабре 2017 года юристы мессенджера обратились в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ от 16 июля 2016 года. 20 марта 2018 года суд иск отклонил и дал Telegram 15 дней на передачу ключей ФСБ. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона "Об информации".
6 апреля 2018 года, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram, суд иск удовлетворил. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.