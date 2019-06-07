Аль-Фалех: продление сделки ОПЕК+ осталось согласовать со странами "не ОПЕК"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Странам ОПЕК осталось договориться с коллегами из стран, не входящих в альянс, но присоединившихся к сделке по снижению добычи нефти, о продлении действия соглашения, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я не скажу вам большого секрета, но сокращение добычи уже почти согласовано в ОПЕК. Вопрос в том, чтобы откалибровать со странами "не ОПЕК" их позицию по сокращению", - сказал он.

Как сообщалось, накануне вечером глава Минэнерго Александр Новак провел двустороннюю встречу со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом в рамках ПМЭФ, где обсуждались варианты решения будущей встречи ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.