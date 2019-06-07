Бундесрат одобрил законопроект кабмина ФРГ об улучшении инфраструктуры для приема СПГ

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Германский Бундесрат (палата представителей федеральных земель) одобрил в пятницу законопроект правительства ФРГ, предусматривающий улучшение рамочных условий для развития инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и энергетики ФРГ.

В ведомстве напомнили, что кабмин принял решение о законопроекте 27 марта. Как ожидается, он, таким образом, "может в скором времени вступить в силу".

"Центральной задачей энергетической политики является создание рамочных условий для надежного, эффективного с точки зрения расходов и экологически допустимого снабжения газом и электроэнергией", - отметил в этой связи министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Он указал на то, что надежное газоснабжение должно "основываться, по возможности, на разных путях поставок и источниках". "Тем самым мы можем в целом улучшить безопасность поставок энергоресурсов в Германию", - считает министр.

Законопроект предусматривает, что впредь операторы магистральных трубопроводов будут отвечать за создание необходимой инфраструктуры, соединенной с терминалами по приему СПГ с тем, чтобы СПГ можно было бы пустить по газопроводам. При этом большую часть расходов за соединение терминалов с сетью будут нести операторы трубопроводов.