"Газпром" поставит VNG по 3,5 млрд куб. м газа в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления VNG AG Ульф Хайтмюллер подписали основные условия поставок газа компании VNG Handel&Vertrieb (дочерняя компания VNG AG). Соответствующее соглашение достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Согласно документу, в 2021-2022 годах "Газпром" будет поставлять компании VNG Handel&Vertrieb газ в объеме до 3,5 млрд куб. м в год", - отметили в "Газпроме".

В сферу деятельности VNG AG входят импорт природного газа, его подземное хранение и снабжение потребителей восточных федеральных земель Германии и Берлина.