X5 Retail Group планирует открыть в Югре 70 магазинов "Пятерочка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Корпоративный центр ИКС 5" Александр Ильин подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщил в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры, документ предусматривает открытие в автономном округе новых торговых объектов компании, проведение мероприятий с участием представителей организации и товаропроизводителей Югры для обмена информацией о продукции, условиях ее поставки в магазины и последующей продажи.

"По данным на начало года, в регионе насчитывалось 83 магазина "Пятерочка". Доля местных товаропроизводителей на полках магазина составляет 20%. В 2019 году компания X5 Retail Group планирует открыть в Югре еще 40 магазинов, а в 2020 году - 30", - говорится в сообщении.

Всего планируется создать около тысячи новых рабочих мест.

По словам генерального директора Фонда развития Югры Романа Генкель, которые приводятся в сообщении, сотрудничество с федеральной сетью также предполагает реализацию формата "магазин в магазине". Первый из них откроет в Сургуте кооператив "Ермак-Агро". "В прикассовой зоне магазина "Пятерочка" будут организованы фирменные прилавки "Агромаркета" с отдельным продавцом и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей. В конечном счете, подписанное соглашение позволит им развивать сбыт и не конкурировать, а сотрудничать с крупной торговой сетью", - пояснил Генкель.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.