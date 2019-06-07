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ПМЭФ-2019

Путин заявил о рисках использования проблем экологии для недобросовестной конкуренции

По словам главы государства, растущие экологические и климатические вызовы "прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о рисках использования темы преодоления экологических проблем для недобросовестной конкуренции.

"Велик риск, что вместо общих усилий по решению экологических и климатических проблем мы столкнемся с попытками и эту тему использовать для недобросовестной конкуренции", - заявил президент на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, кризис в мировой экономической политике обостряют растущие экологические и климатические вызовы, "которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества". "Климат, экология уже стали объективным фактором мирового развития, [экологические] проблемы чреваты масштабными потрясениями, включая новый неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых регионах планеты", - добавил глава российского государства.

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