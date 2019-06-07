Путин призвал вывести товары первой необходимости из-под торговых войн и ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Медикаменты и товары первой необходимости должны быть выведены из-под торговых войн между разными странами и санкционных ограничений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В качестве хотя бы первого шага [в формировании нового свода правил в мировой экономике] предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода "демилитаризацию" ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно - оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования", - сказал Путин под аплодисменты в зале. Также президент РФ упомянул в этом ряду системы ЖКХ и энергетики, "которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат".

"Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей на всей планете", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ уверен, что повестка технологического развития должна объединять, а не разобщать страны и людей, и для этого нужны справедливые принципы взаимодействия в таких отраслях как высокотехнологичные услуги, образование, цифровая экономика, глобальное информационное пространство и другие. "Да, выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет", - сказал Путин. По мнению президента РФ, для этого нужно использовать и потенциал ООН, усилив ее экономические институты, а также эффективнее задействовать формат таких объединений, как G20.