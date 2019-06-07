Путин поручил кабмину представить проекты по освоению Центральной и Восточной Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству осенью представить проекты по освоению пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком.

"Освоение пространств Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между Европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Прошу правительство совместно с экспертным сообществом и РАН подготовить необходимые проекты и осенью доложить", - обратился глава государства.

Путин отметил, что Россия уже не раз в своей истории осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны и ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются и в наши дни: на юге России, на Дальнем Востоке, в Арктике.

"Сегодня нам нужно подумать и об объеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития", - подчеркнул глава государства, напомнив, что в этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Речь идет о порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительных месторождениях меди и никеля, огромных энергетических резервах.

"К этому следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства", - сказал президент, отметив вероятность сформировать на ряде территорий новый мощный агропромышленный комплекс. По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объеме до трех трлн рублей, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья.